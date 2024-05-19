نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة": الهوية البصرية للمدن تمثل عنصراً حيوياً

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجارية تنفيذها. ورافقه خلال الزيارة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير لشئون التنمية والتطوير.

واستقبلهم السيد المهندس احمد ابراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أن الهوية البصرية للمدن تمثل عنصراً حيوياً في تشكيل انطباعات الزائرين والمستثمرين، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أن الالتزام بالمعايير الموحدة سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية تجمع بين الجودة والجمال.

وأكد غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.