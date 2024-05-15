شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتساءل الكثير من المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وموعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

وكانت قد نفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي، الأخبار المتداولة عن طرح وحدات من وزارة الإسكان الاجتماعي ، لمحدودي الدخل، مؤكدة أنه لا توجد إعلانات مطروحة للحجز حاليًا، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات في المرحلة الحالية.

السمتندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 :

1- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

2- إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

3- شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجد.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

6- قسيمة الزواج.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

3- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

4- عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

5- سداد مبلغ جدية الحجز.

6- إثبات المتقدم لقدرته على سداد الأقساط.

7- يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

8- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.