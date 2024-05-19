أطباء يكشفون مفاجأة حول دواء السمنة وعلاقته بالسكري

دواء الوزن الزائد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 80%، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل باحثين من إمبريال كوليدج لندن.

يزيد هذا الدواء من كمية الهرمونات المثبطة للشهية المنتجة في الأمعاء، وتم اختبار الدواء على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري، ويتميز بارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم، وإذا ترك دون علاج، فإنه يؤدي إلى مرض السكري الكامل.

ويؤثر مرض السكري على ما يقرب من 10٪ من الروس، وفي 5-10٪ من الحالات يتحول الاضطراب إلى مرض السكري من النوع 2 في غضون 10 سنوات.

على عكس مرض السكري، يمكن علاج مقدمات السكري من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وكل من هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة والعديد من المضاعفات الخطيرة مثل تلف الأعصاب والعمى وبتر الأطراف.

والآن اكتشف الخبراء أن عقار ليراجلوتايد ، الذي يستخدم بالفعل لعلاج السمنة ومرض السكري، يمكن أن يساعد في منع المزيد من تطور مرض السكري وحتى علاج المريض تمامًا.

ومع ذلك، فهذه ليست "حبة سحرية" ويجب دمج الليراجلوتيد مع النظام الغذائي المناسب وممارسة الرياضة ومع ذلك، أظهرت التجارب التي شملت 2254 من ضحايا السمنة من 27 دولة أن إدراج الليراجلوتيد في نظام التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪ مقارنة بأولئك المرضى الذين لم يتلقوا هذا الدواء.

وفي 60% من الحالات، تمكن المتطوعون الذين تناولوا الليراجلوتايد من التخلص تمامًا من مرض السكري وإعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي ونشرت نتائج الدراسة في المجلة العلمية The Lancet.

مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز)، والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه، ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.