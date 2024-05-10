صراع الصعود للممتاز.. حرس الحدود للدورة الرباعية المؤهلة لدوري "Nile"

أسدل الستار على منافسات الجولة الختامية بالمرحلة الثانية بمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين، حيث أسفرت النتائج تأهل فريق غزل المحلة للدوري الممتاز، وصعود فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي للدورة الرباعية رغم تعادله مع فريق القناة بقياده أحمد العجوز سلبيًا بختام دوري المحترفين.

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية نتائج منافسات الجولة الختامية بدوري المحترفين:

التعادل رفع رصيد الحرس إلى 49 نقطة بالمركز الثالث المؤهل للترقي.

صعد فريق غزل المحلة للدوري الممتاز بقيادة أحمد عيد عبد الملك بعد فوزه على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد

بثلاثية مقابل هدف.

أهداف مباراة بروكسي وغزل المحلة :

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف تقدم عبد العزيز عموري للمحلة في الدقيقة 11 وتعادل محمد صبري لبروكسي في الدقيقة 26، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وطرد الحكم حمادة القلاوي محمد ياسين باستن لاعب بروكسي، وإدرك عبده يحيى الهدف الثالث في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

احتفالات عبده يحيي

مباراة بروكسي وغزل المحلة

احتفال محمد جابر

مباراة بروكسي وغزل المحلة

- فاز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح على فريق طنطا بقيادة عمرو انور بهدفين نظيفين سجلها حازم مرسي وحازم ابو سنه

- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش مع فريق راية بقيادة محمد حليم بهدف لمثله تقدم راية بهدف عمرو جمعه وتعادل حازم ابو سنه لدجلة.

ترتيب مجموعة الصعود بعد الجولة الختامية :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 52 نقطة

3- حرس الحدود 49 نقطة

4- لافيينا 48 نقطة

5- وادي دجلة 46 نقطة

6- طنطا 39نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 38نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 36نقطة