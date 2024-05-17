OpenAI تبرم صفقة لوضع منشورات Reddit في ChatGPT

أعلنت OpenAI وReddit عن شراكة يوم الخميس ستسمح لـ OpenAI بإظهار مناقشات Reddit في ChatGPT ولReddit بتقديم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميها. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشراكة "ستمكن أدوات OpenAI من فهم محتوى Reddit وعرضه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الأخيرة". وكجزء من الاتفاقية، ستصبح OpenAI أيضًا شريكًا إعلانيًا على Reddit، مما يعني أنها ستعرض الإعلانات على المنصة.

تشبه الصفقة تلك التي وقعها Reddit مع Google في فبراير، والتي يقال إنها تبلغ قيمتها 60 مليون دولار. رفض متحدث باسم Reddit الكشف عن شروط صفقة OpenAI لـ Engadget ولم تستجب OpenAI لطلب التعليق.

قامت OpenAI بعقد شراكات بشكل متزايد مع الناشرين للحصول على البيانات لمواصلة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وفي الأسابيع القليلة الماضية فقط، وقعت الشركة صفقات مع Financial Times وDotdash Meredith. وفي العام الماضي، دخلت أيضًا في شراكة مع الناشر الألماني أكسل سبرينغر لتدريب عارضاتها على الأخبار من Politico وBusiness Insider في الولايات المتحدة وBild وDie Welt في ألمانيا.

وبموجب الترتيب الجديد، ستحصل OpenAI على حق الوصول إلى Reddit’s Data API، والتي، كما قالت الشركة، ستزودها بمحتوى “منظم وفريد من نوعه في الوقت الحقيقي من Reddit”. ليس من الواضح ما هي الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي سيدمجها Reddit في منصته نتيجة لهذه الشراكة. ورفض متحدث باسم رديت التعليق.

في العام الماضي، أصبح الوصول إلى بيانات ريديت، وهي مصدر غني بالوقت الحقيقي، والمعلومات التي ينتجها الإنسان، والتي غالبًا ما تكون عالية الجودة، قضية مثيرة للجدل بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبدأ في فرض رسوم على المطورين مقابل استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها. ونتيجة لذلك، أُجبر العشرات من عملاء Reddit التابعين لجهات خارجية على إغلاق أبوابهم، وأُغلق الآلاف من مواقع subreddits احتجاجًا على ذلك. في ذلك الوقت، تمسك موقع Reddit بموقفه وقال إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة كانت تقوم بإلغاء بياناتها دون أي مقابل. منذ ذلك الحين، بدأ موقع ريديت في تحقيق الدخل من بياناته من خلال عقد مثل هذه الصفقات مع جوجل وOpenAI، اللتين يعتمد تقدمهما في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما على إمكانية الوصول إليها.