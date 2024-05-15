اجتماع لمتابعة مشروعات قرى حياة كريمة بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، ورؤساء المراكز المستهدفة وممثلي الهيئات والشركات، وعدد من وكلاء الوزارات ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وذلك في إطار التزام محافظ المنيا بتعزيز التنمية المحلية ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، خلال الإجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة ، بنسب تنفيذ المشروعات ووضع الحلول لبعض المعوقات ، والتي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة ، حيث أكد المحافظ على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية ، لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتطوير الريف المصرى ، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المبادرة ، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

جديرا بالذكر ، أن محافظة المنيا قد شهدت من عام 2014 حتى 2024 مئات المشروعات القومية والخدمية ، التى أعادت الحياة الكريمة لأبناء محافظة المنيا، تلك المشروعات التى وصل عددها إلى 6500 مشروع متنوع فى كافة المجالات، بتكلفة حوالى 140 مليار جنيه، وما زالت العديد من المشروعات تجرى على أرض محافظة المنيا وسوف يتم الانتهاء منها قريبا.

ففى قطاع القوى العاملة بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه، تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة، والتى ضمت من 79 ألفا لـ 144 ألف مستفيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعقود عمل للخارج لعدد 59 ألفا و165 مستفيدا ، أما فى قطاع المشروعات الصغيرة بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه ، تمثلت فى إتاحة قروض صغيرة للشباب ، لإقامة مشروعاتهم ، وذلك من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك"، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين والتى وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

أما فى قطاع الشباب والرياضة ، فقد تم تنفيذ 213 مشروعا بتكلفة بلغت 590 مليون جنيه، أبرزها إحلال وتجديد استاد المنيا الرياضى، وإنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد 205 مراكز شباب على مستوى المحافظة ، بينما فى قطاع البترول، تم تنفيذ 16 مشروعا، ومن أبرزها توصيل الغاز الطبيعى لمدن ، مغاغة ، وبنى مزار ، ومطاى ، وسمالوط ، وأبو قرقاص، وتم تنفيذ 5 مشروعات فى قطاع الثقافة ، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه ، من أبرزها مكتبة مصر العامة فرع المنيا ، وقصر ثقافة المنيا الجديدة وجار تطوير قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

يذكر أن ، مبادرة حياة كريمة شملت تنفيذ 3209 مشروعا ، بتكلفة 40 مليار جنيه فى 192 قرية تمثل 5 مراكز بمحافظة المنيا كمرحلة أولى ، بينما تم إضافة 102 قرية فى المرحلة الثانية بمركزى ، سمالوط ، وبنى مزار شمال المنيا، فى كثير من المشروعات منها الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ، ومراكز الشباب ، ومكاتب البريد ، والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف وغيرها من مشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية.