مفاجأة بـ سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الخميس.. حافظ الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وقبل بداية الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي، على استقراره، وسجل في البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو ١٢.٦١ للبيع، و١٢.٥٩ للبيع.

وتستقر الحالة الاقتصادية مقابل الجنيه، بجميع العملات، فضلًا عن استقرار التداول بحسب الفترة الراهنة، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، من خلال السطور القادمه، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، كخدمة سعرية تحرص عليها الوفد بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة العملات، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي للبيع نحو 12.61 جنيه، و12.59 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

بينما سجل في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 12.61 جنيه، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعره في بنك مصر للبيع الى نحو 12.61 جنيه، و للشراء نحو 12.85 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

ووصلت اسعار البيع بحسب الريال في بنك الإسكندرية الى نحو 12.61 جنيه، و12.58 جنيه بحسب الشراء.

سعر الريال السعودي ببنك القاهرة

وثب سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، وسجل للبيع نحو 12.61 جنيه، وللشراء 12.58 جنيه.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الخميس

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.66 جنيه للشراء، و 12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.79 جنيه للشراء، 155.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.92 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.33 جنيه للشراء، 123.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.01 جنيه للشراء، 13.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.88 جنيه للشراء، 67.2 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.