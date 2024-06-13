الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة دوري السلة على حساب الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة ببطولة دورى كرة السلة بعد فوزه على الأهلى بنتيجة (76-70) فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

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وفاز الاتحاد على الأهلي في 3 مباريات مقابل مباراة واحدة للنادى الأهلى ليحصد زعيم الثغر اللقب للمرة السادسة عشر فى تاريخه.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

‎وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الأهلى بنتيجة  71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78.

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