زواج غادة عادل.. هل طليقة مجدي الهواري ستكون عروس الوسط الفني في 2024؟

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد بزواج النجمة غادة عادل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وصفتها الفنانة ليلى علوي بعروس الوسط الفني لعام ٢٠٢٤، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

حقيقة زواج غادة عادل

جاء تصريح ليلى علوي عن غادة عادل كمزحة خلال ردها على سؤال وجهه الاعلاميين للأخيرة حول احتمالية أن تكون عروسا في عام 2024، حيث قالت: "غادة عادل هي عروس الوسط الفني، ودائما ما نقول لها في اجتماعنا البوبيه (الدلوعة)، فهي أجمل فنانة في الوسط الفني المصري والعربي".



ومن جانبها، ردت غادة عادل على السؤال المثير للجدل حول إمكانية تفكيرها في الزواج قريبًا أو أن يراها الجمهور عروسًا في عام 2024، بعد طلاقها من والد أبنائها المخرج مجدي الهواري قائلة: "الله أعلم، النصيب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أشوف حالي عروس حينما أكون رفقة أولادي، وأحبائي، ليس بالضرورة أن أكون عروسا حينما يوجد رجل"، الأمر الذي أثار شكوك وحيرة للجمهور بشكل أكبر.

غادة عادل عن فيلم أهل الكهف: فخورة بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر



في الوقت نفسه، أعربت غادة عادل عن سعادتها الشديدة بطرح أحدث أعمالها السينمائية "أهل الكهف" بجميع دور العرض السينمائي، حيث قالت: "فيلم كبير وضخم، وفخورة بالتعاون فيه مع المخرج عمرو عرفة، والمؤلف أيمن بهجت قمر، وأدعو الله من قلبي أن يوفقنا في الفيلم ويلقى نجاحًا مبهرًا".

تكريم غادة عادل وليلى علوي

وفي سياق منفصل، كانت ليلي علوي وغادة عادل قد تم تكريمهم مؤخرا ضمن احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم التي أقيمت فى فندق بلازو فيرساتشي بدبي بمناسبة مرور 30 عام على تأسيسه.