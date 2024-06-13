حكاوى

الخميس 13/يونيو/2024 - 07:07 م 6/13/2024 7:07:32 PM

توقيع العقد النهائى لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل السفن السياحية فى موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مع موانئ أبوظبى، يعد إنجازاً مهماً للدولة المصرية فى إطار جذب الاستثمار الخارجية داخل البلاد. وتوقيع هذا العقد له مردود إيجابى كبير فى ظل تحصيل رسوم تتجاوز الخمسمائة مليون دولار، ما يعنى وجود انتعاشة كبيرة فى هذا المجال. وهذا العقد يأتى ضمن العديد من الاتفاقيات التى ستبرمها مصر مع العديد من الشركات العالمية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار داخل البلاد، تعود بنتائج طيبة ومبشرة على الوطن والمواطن.

والمعروف أن هذا العقد المهم يأتى فى إطار تعظيم تجارة الترانزيت التى تعد من أهم الأولويات التى يتم العمل حالياً عليها، فى ظل أن مصر تتمتع بمواقع متميزة على البحر. ويأتى ذلك فى ظل توجه القيادة السياسية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما أن هذا العقد الذى تم توقيعه مع موانئ أبوظبى له عائد مباشر فى ضخ استثمارات واسعة بملايين الدولارات لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، من أجل تغطية إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية.

أما الفائدة الأخرى من هذا المشروع المهم فهى تتمثل فى توفير فرص العمل والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائحين المختلفة، مما يساهم فى زيادة الدخل القومى. وبذلك تعود فوائد مباشرة من خلال توفير فرص عمل كثيرة للمصريين وزيادة دخل الأنشطة السياحية المختلفة. إضافة إلى أهمية ربط الموانئ المصرية سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بميناء زايد، تمهيداً لربطها فيما بعد بكل موانئ الخليج العربى. وهذا العقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبى التى تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية من كافة دول العالم.

الحقيقة فى هذا الشأن أن مصر تحقق حالياً طفرة رائعة فى مجال النقل شملت البحرى والبرى منها بصورة واضحة، ما يعنى أن هناك تقدماً واسعاً فى هذا المجال، وكلنا يشهد حالياً التطوير العظيم الذى تم فى قطاعات الطرق والكبارى والسكة الحديد ومترو الأنفاق والموانئ الجافة والنقل النهرى والمناطق اللوجيستية، وقد تم تنفيذ مشروعات عملاقة بها فى مختلف مجالات النقل. وهذا لا يعنى أبداً كما يروج أهل الإحباط والشائعات أن مصر تبيع موانئها، وإنما هذا هو تطوير شامل فى هذه المنظومة يستحق كل التقدير للقيادة السياسية وللوزير كامل الوزير الذى تحققت على يديه الكثير من الإنجازات فى هذا الشأن.

تحية لهذا الوزير الذى يستحق كل التقدير والاحترام.