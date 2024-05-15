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المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني "نــورة"

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامــج "نــورة"  ، مستهدفا ١٨ مدربة، واستمر على مدار ستة أيام.

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القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لفرق التمريض بكليات طب الإسكندرية

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القومي للمرأة ينظم ورشة تدريب للدعاة والقيادات الدينية لنشر الوعى بالقضية السكانية

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"القومي للمرأة" يدرب سيدات الأقصر على حرف صديقة للبيئة

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القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية بقضايا المرأة والمجتمع

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المجلس القومي للمرأة يستقبل وفد مكتبة الكونجرس الأمريكية

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القومي للمرأة يحتفل بالناجحين باجتياز فصول محو الأمية بحى الاسمرات

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ريهام الشبراوي تطالب بزيادة الميزانية الخاصة لمجلسي القومي للمرأة والطفولة والأمومة

وأشارت  شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس الى أن البرنامج استهدف تدريب المدربات علي الدليل التدريبي لبرنامج نورة بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الإجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات، مؤكدة أن هذا التدريب أتاح  للمدربات الجدد فرصة جيدة للإلمام بموضوعات الدليل والتحضير لها، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، والإعداد الجيد والتحضير للجلسات.

 

الجريدة الورقية