القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني "نــورة"

اختتم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامــج "نــورة" ، مستهدفا ١٨ مدربة، واستمر على مدار ستة أيام.

وأشارت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس الى أن البرنامج استهدف تدريب المدربات علي الدليل التدريبي لبرنامج نورة بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الإجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات، مؤكدة أن هذا التدريب أتاح للمدربات الجدد فرصة جيدة للإلمام بموضوعات الدليل والتحضير لها، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، والإعداد الجيد والتحضير للجلسات.