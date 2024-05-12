الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بصوت صفاء أبو السعود والدكتور علي جمعة..

القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية بقضايا المرأة والمجتمع

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة غداً الاثنين حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع.

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كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

وتناقش الحملة العديد من القضايا مثل زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الإلكتروني والطلاق وترشيد الاستهلاك وغيرها من القضايا التى تهم المرأة والأسرة والمجتمع.

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