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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يحتفل بالناجحين باجتياز فصول محو الأمية بحى الاسمرات

القومي للمرأة
القومي للمرأة

نظم  فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة احتفالية لتسليم الدارسين الناجحين من أهالي حي الأسمرات شهادات اجتياز فصول محو الأمية، بحضور مها مروان، مقررة  فرع المجلس بمحافظة القاهرة، وداليا حمدي، مدير عام إدارة الفروع بالمجلس، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس حي الأسمرات، ومحمد بشر، مدير عام فرع القاهرة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجلاء محمود، مدير إدارة الخليفة والمقطم  لتعليم الكبار، وعدد من عضوات وأعضاء فرع المجلس، وذلك بمقر فرع القاهرة بحى الأسمرات .

يأتى ذلك في إطار حرص المجلس على تطوير الخصائص السكانية لأهالى حى الأسمرات.
وأشارت  مها مروان إلى التيسيرات التي قدمها فرع المجلس للدارسات من خلال تذليل صعوبات وتوفير مستلزمات وحل لبعض مشاكلهن لمساعدتهن علي الاستمرار.

وثمنت مقررة الفرع جهود المهندس أحمد إبراهيم رئيس حى الأسمرات  فى تقديم كافه سبل الدعم  للمجلس داخل الحي.

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