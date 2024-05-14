القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لفرق التمريض بكليات طب الإسكندرية

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بوحدات المرأة الآمنة علي" الدليل الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استهدفت ٢٠ من فرق التمريض بوحدات المرأة الآمنة في عدد من كليات الطب بالمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية،وذلك على مدار يومين.

عرضت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي بالوحدة الاحصائيات العالمية والوطنية لجريمة ختان الاناث والأسباب وراء استمرار هذه الجريمة، موضحة آليات الإبلاغ، مؤكدة على الدور الهام لفرق التمريض في الرد علي المعلومات والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بتلك الجريمة.

فيما شرحت الدكتورة رحاب عبد الرحمن أستاذ مساعد ومدير مستشفي النساء والتوليد بجامعة عين شمس المضاعفات الصحية لتلك الجريمة علي المرأة ، كما أوضحت الإجراءات المتخذة لعلاج المضاعفات الجسدية القصيرة والطويلة المدي الناتجة عنها.

و أشارت الدكتورة مني حمدي، منسقة الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس إلي أهمية تحقيق فرق التمريض للغرض من المشورة المقدمة في المجتمع، كما استعرضت أساليب التواصل الصحيحة اللفظية والجسدية مع متلقي المشورة، وكيفية إدارة الحوار معهم.

في سياق متصل، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية فى ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة"، وذلك بحضور إيزيس حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والدكتور مجدى خالد خبير الصحة الانجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة السابق، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف السابق والدكتور حسن خليل بمجمع البحوث الاسلامية والدكتور عاطف الشيتانى رئيس قطاع التنظيم الاسرة السابق بوزارة الصحة، والدكتور أحمد رجائى الخبير السكاني مركز البحوث الاسلامية للصحة والسكان وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

أكدت ايزيس حافظ على أن ورشة العمل تستهدف تدريب مجموعة من المدربين من الدعاة والقادة الدينيين الذين سبق وأن تلقوا تدريب بالمجلس بهدف نشر الوعي بالقضية السكانية بين المواطنين في المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

كما استعرضت جهود المجلس في تنفيذ جلسات الدوار التى يطلقها المجلس بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنها استهدفت خلال العامين الماضيين أكثر من ٨ مليون مستهدف من خلال عدد ٤٤٠٠ قيادة دينيةً.

وأشار الدكتور مجدي خالد إلى أن الورشة تناولت حزمة من القضايا الهامة التى تؤثر سلبا على تنمية المجتمع مثل الزيادة السكانية غير المنضبطة والزواج المبكر وختان الاناث.

كما ركزت الورشة على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التى توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والأسر المصرية .

نفذ الورشة مجموعة من أكفأ المدربين والخبراء المصريين وسوف يقوم المجلس بمتابعة المتدربين فى المحافظات المختلفة للتأكد من نشر الخبرات لمجموعات أخرى من القادة المحليين ، وأثر ذلك على نشر الوعى المجتمعى والارتقاء بصحة المرأة الإنجابية.