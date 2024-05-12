"القومي للمرأة" يدرب سيدات الأقصر على حرف صديقة للبيئة

نفذ المجلس القومى للمرأة عددا من التدريبات استهدفت سيدات محافظة الأقصر، إذ تأتى هذه التدريبات في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

نظم المجلس تدريب على حرفة إنتاج "فاصل كتاب" أو (بوك مارك) من النحاس، لسيدات قرية أرمنت، والتى ستعرض منتجاتهن في المتحف المصري الكبير.

كما درب المجلس سيدات القرنة على حرفة إنتاج "مذكرة من ورق معاد تدويره" صديقة للبيئة بمختلف الموتيفات المطبوعة وأخرى مطعمة بحليات القماش المطرز أو مكملات الحليات، وقد تم توزيع هذه المنتجات كهدايا عينية خلال احتفالات باعياد المرأة المصرية مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.