ريهام الشبراوي تطالب بزيادة الميزانية الخاصة لمجلسي القومي للمرأة والطفولة والأمومة

عبرت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، عن تفاؤلها بمخرجات الاجتماع البرلماني الموسع بين قيادات المجلس القومي للمرأة، وبين نواب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مؤكدة أهمية المضي في ملف تمكين المرأة واسترداد حقوقها الدستورية والمجتمعية.

وأوضحت ريهام الشبراوي أن النقاشات حول الميزانية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة للعام المالي الجديد، سواء للمجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للطفولة والأمومة، يجب أن تشهد زيادة في المخصصات المتعلقة بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لحماية حقوق المرأة ورعاية الأطفال وإحراز تقدم في ملف تمكين السيدات.

ريهام الشبراوي: يجب دفع ملف الحماية الاجتماعية

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة إلى أن النقاشات المعمقة حول ميزانيات تلك المجالس سالفة الذكر، خلال الأحوال الاقتصادية الحالية يجب أن تأتي مشتملة على دفع ملف الحماية الاجتماعية لا سيما سيدات مصر وتحديدا زوجات الشهداء وأسرهم.

وأعربت ريهام الشبراوي عن ثقتها في تضافر جهود المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة مع جهود نواب البرلمان في مضاعفة الإنجازات والطفرات التي شهدها ملف تمكين سيدات مصر والاهتمام بالأسر والأطفال، الأمر الذي يتسق تماما ورؤية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.

واختتمت ريهام الشبراوي بالتأكيد على أن المرأة كنواة للأسرة المصرية، تحتاج دوما إلى تسليط الضوء على حقوقها كأحد أهم ركائز تحقيق التماسك المجتمعي والانعكاس إيجابا على أحوال النشء وحماية الأسرة المصرية وضمان مستقبل مزدهر لها.