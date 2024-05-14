مسلم: مصر صعّدت بشكل غير مسبوق ضد إسرائيل بعد نفاد صبرها (فيديو)

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ضرورة تحرك المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط دوليا على أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل وموقفها من الحرب في غزة.

يوجد تعاطف دولي مع فلسطين

وشدد «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، على أن تصويت الأمم المتحدة منذ أيام لصالح أحقية فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، يؤكد على أن هناك تعاطفًا دوليًا مع فلسطين؛ ما يدل على أن الجميع يعلم تجاوزات إسرائيل وجرائم نتنياهو، الذي يسعى لاستمرار الحرب حتى يحافظ على مقعده.

وأشار إلى أن مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالإضافة إلى سعيها للتوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، موضحا أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وبعد رفضها توقيع الهدنة، نفد صبر مصر صعدت بشكل غير مسبوق، من خلال إعلانها الوقوف بجانب دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

القاهرة التزمت بضبط النفس والصبر الطويل خلال الفترة الماضية

وأكد أن القاهرة التزمت بضبط النفس والصبر الطويل خلال الفترة الماضية من أجل مصالح المنطقة وحماية الفلسطينيين، وإنهاء هذه الحرب، ولكن بعد التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة، أبلغت مصر دول الوسطاء أنها من الممكن أن تلغى اتفاقية السلام، إذا استمرت العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية أو محاولة إسرائيل المساس بالأمن القومي المصري.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".