الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر خلال الأيام الـ6 المقبلة

يتساءل الجميع عن حالة الطقس المتوقعة في مصر الفترة المقبلة، لذلك كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 25 سبتمبر.

حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار رطب ليلًا إضافة إلى أتربة عالقة ونشاط لحركة الرياح على معظم أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من السبت ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا في معدلاتها بقيم تتراوح ما بين 5:4 درجات على أغلب الأنحاء.

بالنسبة لطقس اليوم 20 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء على أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة.

واعتبارًا من السبت فهناك انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويستمر التحسن فى الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل.