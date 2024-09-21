السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تين هاج فشل في ضم تشافي سيمونز لهذا السبب

تين هاج
تين هاج

كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي لم يتمكن إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، من إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 

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رغم أن النادي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين مثل ليني يورو، جوشوا زيركزي، نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت ومانويل أوجارتي، إلا أن تين هاج كان يطمح لضم لاعب إضافي.

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وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المدرب الهولندي كان يسعى للتعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان.

 لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اتفاق اللاعب على تمديد إعارته إلى لايبزيج الألماني لموسم آخر، مما حال دون انتقاله إلى أولد ترافورد.

منذ تولي تين هاج قيادة مانشستر يونايتد، استقطب عدة لاعبين من الدوري الهولندي ومن سبق لهم العمل معه أو مع المنتخب الهولندي.

 

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