السبت 21 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق نيس فوزًا كاسحًا على ضيفه سانت إتيان بنتيجة 8-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

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محمد عبدالمنعم يستعد لديربي نيس ومارسيليا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

وشهد اللقاء تواجد محمد عبدالمنعم على دكة طوال المباراة ولم يشارك في أي دقيقة، حيث فضل المدرب تواجده على مقاعد البدلاء.

أنهى نيس الشوط الأول بتقدم كبير بنتيجة 6-0، بعدما سجل ديلان باتوبينسيكا، لاعب سانت إتيان، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، تلاه أهداف من تانجي ندومبيلي، محمد علي شو، ويوسوفا موكوكو الذي سجل هدفين، إضافة إلى إيفان جويساند.

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عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي

في الشوط الثاني، أضاف نيس هدفين آخرين عن طريق سفيان ديوب وبابلو روزاريو من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع نيس رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

 

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