الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غياب سالم الدوسري عن الديربي أمام النصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تأكد غياب  سالم الدوسري نجم الهلال عن مباراة الديربي أمام النصر  ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

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ونجح الهلال  في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما فاز على الحزم في الجولة الماضية من مسابقة دوري روشن.

وتشير التقارير الصحفية أن لحاق سالم الدوسري بالمشاركة في الديربي قد تراجعت بشكل كبير، على الرغم من إتمام برنامجه التأهيلي والعودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويفضل الجهاز الطبي لنادي الهلال في إعادة الدوسري إلى التدريبات الجماعية، خوفًا من تعرضه مجددًا إلى إصابة في الموضع ذاته، عضلة الفخذ الخلفية.

يخوض الهلال مباراته مع النصر ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للموسم الحالي التي تجمع بينهما الجمعة الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

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