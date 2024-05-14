فاران يرحل عن مانشستر يونايتد.. رسميا

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل المدافع الفرنسي فاران عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وكان فاران قد انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من ريال مدريد ، في صفقة بيع نهائي في صيف 2021، واستمر ضمن صفوف الفريق لمدة 3 مواسم.

وشارك فاران مع مانشستر يونايتد، 93 مباراة، كما توج مع الفريق الأحمر بلقب وحيد وهو كأس كاراباو لعام 2023 على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد.

وشارك المدافع الفرنسي في 67 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، 58 منها كانت بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق..