الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاران يرحل عن مانشستر يونايتد.. رسميا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل المدافع الفرنسي فاران عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

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غياب نجم أهلي جدة عن مباراة أبها بالدوري السعودي

وكان فاران قد انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من ريال مدريد ، في صفقة بيع نهائي في صيف 2021، واستمر ضمن صفوف الفريق لمدة 3 مواسم.

وشارك فاران مع مانشستر يونايتد، 93 مباراة، كما توج مع الفريق الأحمر بلقب وحيد وهو كأس كاراباو لعام 2023 على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد.

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غياب نجم أهلي جدة عن مباراة أبها بالدوري السعودي

وشارك المدافع الفرنسي في 67 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، 58 منها كانت بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق..

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