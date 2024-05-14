عاجل
تحذير من نشاط الرياح.. إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وتوتنهام
مانشستر سيتي وتوتنهام

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي بنظيره توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

مدرب فالنسيا السابق : النادي الإسباني يظل من كبار أوروبا رغم ابتعاده عن البطولات


ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، وذلك من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.
بينما يرغب توتنهام في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على السيتزين، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب توتنهام هوتسبيرز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي

من المقرر نقل مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

مواد متعلقة

ما قدمه حمدى فتحى مع الوكرة القطري قبل الخروج من كأس أمير قطر

نجم الزمالك السابق : على الأهلي القيام بهذا الأمر لحل أزمة الشحات والشيبي
الجريدة الورقية