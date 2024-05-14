مدرب فالنسيا السابق : النادي الإسباني يظل من كبار أوروبا رغم ابتعاده عن البطولات

قال البرت سيلاديس المدير الفني السابق لنادي فالينسيا الإسباني إنه نادي كبير ويبقي أكبر أحد أندية أوروبا رغم عدم تحقيق بطولات أوربية كبيرة.



أضاف في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي عبر القناة الاولي : فالينسيا يمتلك ملعب كبير وعملاق ويسعي دائما لتحقيق طفرات قوية علي كافة المستويات.



وأوضح : ريال مدريد استحق التتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم بسبب ثبات المستوي وايضا نجاحه في حسم العديد من المباريات الصعبة بخلاف برشلونة الذي لم يتمكن من الصعود إلي النهاية في المنافسة مع ريال مدريد.

وأوضح : برشلونة خسر علي ملعبه أمام باريس سان جيرمان وأري إنه لم يكن مقنعا هذا الموسم ويحتاج للمزيد من التصحيح.



وقال : ريال مدريد المرشح الابرز للفوز بدوري أبطال أوروبا بحكم التاريخ ومستواه المتميز.

وأوضح : بروسيا دورتموند استحق الوصول الي المباراة النهائية بعد أن نجح في الاطاحة بنادي باريس سان جيرمان.

وقال : ريال مدريد عملاق كبير وقريب من تحقيق بطولة جديدة بعد الفوز بالدوري الإسباني.



أضاف : لا يمكن التكهن بمستقبل مبابي خاصة وأن المواسم السابقة شهدت تأكيدات علي إنه سيرتدي قميص ريال مدريد ولكنها خطوة لم تتحقق حتي هذه اللحظات.

وقال : مبابي من أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة ولكن علينا أن ننتظر للوقوف علي خطوته القادمة وهو لاعب مهم لاي نادي سينضم له.

وأوضح : بايرن ليفركوزن يسير بشكل مميز جدا هذا الموسم وحقق إنجاز كبير بعدم الخسارة علي مدار خمسين مباراة والجميع يقدر ما فعله تشابي الونسو مع الفريق الألماني هذا الموسم

وقال : ليفركوزن مع تشافي الونسو يقدم موسم تاريخي علي كل المستويات.

وأوضح : محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين علي مستوي العالم علي مدار سنوات طويلة بعد مسيرته المميزة مع ليفربول.



وقال : نجم الكرة المصرية لديه إمكانيات مميزة والجميع يستمتع بما يقدمه محمد صلاح وأنا معجب به جدا منذ أن كان في روما الإيطالي الذي يحب الجميع إن يراه