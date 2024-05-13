السيسي: الدولة نفذت محطات تحلية للمياه بتكلفة 190 مليار جنيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديد من إجل إعادة استخدام المياه، وما تم لتوفير 7.5 مليون متر مياه، كلف الدولة 190 مليار جنيه تكلفة مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية.

وقال "السيسي" خلال كلمة فى افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، إن "التكلفة 190 مليار جنيه.. المصريين كتير سواء كان فى الرأى العام والمفكرين والمثقفين.. يقولك الفلوس فين.. أنا مكنش عندى خيارات تانية.. أن نسيب بلدنا كده وأنها تخرب.. كنا نعانى من إنفاق عالى جدا من الحكومة والدولة فى سبيل أن البلد دى تعيش.. انت قولت على ده فقط.. طب رشيد كام؟.. ماخذ رشيد بـ 150 كليو.. الدكتور شاكر وزير الكهرباء عاوز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه".

وتابع "احنا عملنا حاجة الاقتصاديات مش سهلة.. ومفيش خيارات.. بنتكلم عن 190 مليار جنيه.. طب رشيد كام بقي.. وبنتكلم عن 150 كيلو وترعة مكشوفة وترعة مقفولة ثم محطة المأخذ.. قد يساوى فى تكلفته محطة الحمام".

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.