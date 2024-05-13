السيسي: الدولار كان وما زال تحديًا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولار كان وما زال يمثل تحديا.

وتابع السيسي خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، أن: "كان عندنا تحدى الدولار وما زال.. قلتلهم لازم تعملوا اذا كنتم عاوزين تتجاوزوا مشكلة الدولار فى مصر لازم تخلوا المنتج المحلى ضخم جدا، علشان يغطى المطلب بتاع البلد، ولو فيه فرصة تصدر بره تصدر أى إنتاج زراعى وصناعي".

تابع: "إحنا خلينا مسار العمل فيه بالطريقة اللي ماشيين فيها دلوقتى، والقطاع الخاص مهم جدا جدا إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وكفاءة الأداء محل اعتبار في أي عمل بيقوموا بيه".

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.