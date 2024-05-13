الرئيس السيسي: الدولة تمهد الأراضي للمستثمر بسعر عادل للمشروع

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصري تعمل على تمهيد للمستثمر الأراضي كي يزرعها ولكن بسعر عادل للمشروع حتى يستمر، ويتم العمل على ذلك من خلال الحفاظ أيضًا على كمية المياه المحددة للمشروع، مشددًا على أنَّ المياه عامل مهم في تحديد نوع الزراعة والمنتج الخاص بها، موضحًا أن الدولة تنفق الكثير على تمهيد الأراضي واستصلاحها.



وشدد على أن التصنيع الزراعي واسع جدًا فمن الممكن أن يتمّ تحويل قشر البرتقال للأعلاف والقصب كذلك، متابعًا: “المنتجات يتمّ الاستفادة منها اقتصاديًا بأكبر قدر ممكن”، موضحًا أن القطاع الخاص إنجاز مشروع ضخم مثل الذي نفتتحه حاليا مثلا بتكلفة أقل من الحكومة وبهذا المستوى الضخم، القطاع الخاص كان ينفذ مشروعات دون طريق.

وتابع: “لكن لدولة صنعت طريق بـ1 حارات لمشروع مستقبل مصر، والمشروع خاص بـ4 محافظات كبيرة، الدولة تنفذ مشروعات كانت بتتعمل في 200 سنة، خلال 3 أو 4 سنوات”،