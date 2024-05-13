عاجل
حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

حصد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، أمس الأحد إيرادات ضخمة بلغت 284.770 جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

txt

بإجمالي 66 مليون جنية .. فيلم شقو يواصل صدارة شباك تذاكر السينمات

txt

هبوط إيرادات فيلم الحريفة في شباك تذاكر السينمات

 

يشارك في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، مجموعة من النجوم، وهم: وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي. 

 

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

 

 ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

 

 وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

قصة الفيلم 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

 

أبطال الفيلم 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

 

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تجنى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ، بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، إيرادات بلغت 44 مليونًا و 556 ألفًا و673 منذ طرحه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

 

يشارك في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، مجموعة من النجوم، وهم: وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي 

 

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

 

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

 

 وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

 

قصة الفيلم 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

 

أبطال الفيلم 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

 

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

 

م الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

txt

فيلم السرب.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

txt

فيلم أحمد السقا يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما أمس

txt

أغنية أنت مين لـ رامي جمال تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

txt

رامي جمال| أغنية خليني أشوفك تقترب من 6 ملايين مشاهدة

txt

إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 بالسينمات المصرية منذ طرحه

txt

روبي| أغنية الليلة حلوة تتخطى 238 ألف مشاهدة على يوتيوب

txt

غادة عبدالرازق تعود إلى السينما من جديد بفيلم "تاني تاني"

txt

مسلم يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "واحد زيك"

txt

فيلم Kingdom of the Planet of the Apes يتخطى الـ22 مليون دولار

txt

أنجلينا جولي تعاقب براد بيت علي طريقتها الخاصة

مواد متعلقة

فيلم السرب.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

فيلم أحمد السقا يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما أمس

أغنية أنت مين لـ رامي جمال تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

رامي جمال| أغنية خليني أشوفك تقترب من 6 ملايين مشاهدة

إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 بالسينمات المصرية منذ طرحه

روبي| أغنية الليلة حلوة تتخطى 238 ألف مشاهدة على يوتيوب

غادة عبدالرازق تعود إلى السينما من جديد بفيلم "تاني تاني"

مسلم يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "واحد زيك"

الجريدة الورقية