بحوث الصحة الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة كفر الشيخ

واصل مركز البحوث الزراعية نشاط برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار الفلاحين بقرى محافظات جمهورية مصر العربية والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السابعة علي التوالي.

وبدأ معهد بحوث الصحة الحيوانية في تنفيذ القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة كفر الشيخ وبمشاركة كل من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني، معهد بحوث الامصال و اللقاحات البيطرية و الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم تنفيذ القافلة بقرية اسحاقة بمركز كفر الشيخ و شارك فيها من المعمل الفرعي لبحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ بحضور الدكتور عاطف عبد المجيد سالم ممثلا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية وقد تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحيوانات والإرشادية لصغار المربين بالقرية و تقديم كل أوجه الدعم و العون لهم في ما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة. وأن هذه القافلة جابت كل مناطق قري محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجا وقد قام المربين والمزارعين بتقديم الشكر للقائمين علي تنظيم هذة القافلة وطلبوا المزيد من تنظيم هذة القوافل التي تخدم صغار المربين والمزارعين علي مستوي الجمهورية.