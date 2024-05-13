أفضلَ الخضراوات للحفاظ على بطن مسطّح

دهون البطن تشكّل خطراً على الصحة، وللتخلص منها، عليكِ بتناول المزيد من الألياف من الخضراوات الموسمية؛ فضلاً على ممارسة التمارين الرياضية، التي تساهم في حرق هذه الدهون .





اختصاصيتا التغذية تريستا بيست، وكورتني دانجيلو، شاركتا مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أفضلَ الخضروات التي يمكنكِ تناولها للحفاظ على بطن مسطّح. اكتشفيها في الآتي:



لفواكه والخضراوات لصحة جيدة يوصي الاختصاصيون بتناول ما لا يقل عن 5 فواكه وخضروات يومياً؛ للبقاء في صحة جيدة والحفاظ على لياقتك. فبفضل الفيتامينات والمعادن والألياف المتعددة، يمكن للفواكه والخضروات أن تحمي، على نطاق واسع، من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان. بالإضافة إلى الفوائد الصحية، يتيح لك تناول الطعام الصحي أيضاً، تحقيق التوازن في وزنك، أو تعزيز فقدان الدهون، وخاصة دهون البطن.





8 خضراوات للتنحيف وإحراق دهون البطن الكرنب يساهم في الحصول على بطن مسطح





ينبغي إدراج الخضراوات كأولوية في النظام الغذائي المتوازن، ولكن بعضها قد يكون أكثر فعالية إذا كنتِ تريدين إنقاص وزن البطن. ولعل أبرز 8 خضروات فعالية في هذا الإطار، هي كالآتي:

البروكلي لتقليل الالتهاب لاستهداف دهون البطن، لا يوجد شيء أفضل من البروكلي؛ وفقاً للخبراء. تقول تريستا بيست: "هذه الخضار الصليبية غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم". وتذكر الخبيرة أيضاً، أن إحدى الدراسات أظهرت أن الاستهلاك المنتظم للخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، ساعد في تقليل الدهون الحشوية لدى الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن في أمريكا اللاتينية. لذلك سيكون البروكلي أحد هذه الخضروات الخضراء المفضلة.



الكرنب غني بالبروتين الكرنب من الخضروات الخضراء الداكنة الأخرى التي أثبتت فعاليتها ضدّ الدهون الحشوية. هذه الخضار غني أيضاً بالفيتامينات A وK وC وB6 والنحاس والبوتاسيوم، ولكنها غنية أيضاً بالألياف والبروتين. ولذلك يتمتع الكرنب بالعديد من الفوائد الصحية، وهو مثالي لتعزيز تقليل الدهون في البطن.



الجزر لتقليل الأنسجة الدهنية في منطقة البطن يعَد الجزر من الخضروات التي يجب مراعاتها لفقدان الوزن؛ وفقاً لاختصاصيي التغذية. فهي غنية باللوتين، وهو مركّب نباتي ذو خصائص مضادّة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأنسجة الدهنية في البطن.

علاوة على ذلك، تضيف تريستا بيست، أن مضغ الجزر النيّئ من شأنه أن يعزز عملية التمثيل الغذائي: "تتميز هذه الخضار بقدرتها الفريدة على تقليل دهون البطن؛ لأنها تَزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم. لذا؛ فإن الجزر يجعل الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية بمجرد تناوله".



الخس وخصائص مضادة للأكسدة الخس هو أيضاً من الخضروات التي تحتوي على الكثير من اللوتين؛ مما يمنحه خصائص مضادّة للأكسدة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. لذلك، يعَد الخس طعاماً آخر مفضلاً لتقليل الدهون الحشوية في البطن؛ وفقاً للخبراء.



الفلفل البرتقالي والأصفر الفلفل البرتقالي والأصفر من الخضروات الأخرى الغنية باللوتين، وهو مثالي لتعزيز فقدان الدهون في البطن. ويستشهد الخبراء على وجه الخصوص بدراسة، أظهرت أن مكمكملات اللوتين؛ جنباً إلى جنب مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، من المرجّح أن تعزز انخفاض محيط الخصر والدهون الحشوية ووزن الجسم وكتلة الدهون لدى المشاركين.

الفلفل الأحمر سيكون الفلفل الأحمر أيضاً مثالياً لاستهداف دهون البطن؛ وفقاً لاختصاصيي التغذية الأمريكيين. توضح تريستا بيست، أن هذه الخضار: "منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالعناصر الغذائية، بينما تساعد على خلق شعور بالامتلاء بعد الوجبات؛ مما يمكن أن يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام خلال بقية اليوم". وبالتالي خسارة للدهون.



الشمندر غني بالألياف يوفّر الشمندر أو البنجر العديدَ من الفوائد الصحية. كما أنه فعّال ضد دهون البطن؛ وفقاً للخبراء. هذه الخضار غنية بشكل خاص بالألياف؛ مما يساعد على منع الانتفاخ، وتقليل الشهية، وزيادة الشعور بالشبع، مع تعزيز الميكروبات المعوية الصحية، وهو عامل أساسي لفقدان الوزن بشكل جيد.

السبانخ وفيتامين «ك» إذا لم تكن السبانخ موضع تقدير الجميع؛ فإنها ستساعد في تقليل الدهون الحشوية.

تقول كورتني دانجيلو: "الخضروات الورقية الخضراء ليست مغذية للغاية فحسب، ولكنها تساعدك أيضاً على تقليل دهون البطن". وتذكر الخبيرة: "أن السبانخ غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد على الهضم وصحة الأمعاء، ولكنها "غنية أيضاً بفيتامين K، الذي يمكن أن يعزز أحياناً خسارة وزن الجسم، بما في ذلك الدهون الحشوية". حسب ما نشرت روسيا اليوم.

