محافظ أسيوط يلتقي مدير مديرية التربية والتعليم الجديد ويطالبه بتكثيف الجهود

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد ابراهيم دسوقي عقب توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، مقدمًا التهنئة له ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير في داخل قطاع التربية والتعليم ... جاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 937 لسنة 2024 بندب السيد/ محمد إبراهيم دسوقي – وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب ولصالح وحاجة العمل.

وطالب محافظ أسيوط، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع التعليم في المحافظة، وإستكمال مسيرة التنمية والمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات قطاع التعليم وجميع الفعاليات والأنشطة وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى العاملين بالمنظومة التعليمية وتكثيف الجهود لتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الامكانات الموجودة بالمؤسسات التعليمية والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، وجه محمد ابراهيم دسوقي، شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على ثقته به وإصدار قرار تعيينه مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتهنئته بمنصبه الجديد وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التعليم والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة لتخريج كوادر متميزة فى كافة المجالات قادرة على تحقيق مسيرة التنمية.