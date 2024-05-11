الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الصحة: الجلطات هي عرض نادر للقاح وهو أمر معروف

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شركة  أسترازينيكا أعلنت هذا بشان سحب اللقاحات في مارس 2024، وهو قبل المشكلة التي ظهرت إعلاميًا بخصوص شركة استرازينكا، موضحًا أن الجلطات هي عرض نادر للقاح وهو أمر معروف، والسببية في المرض ليس له علاقة بشخص تعرض للإصابة بمرض وهو ابعد من أن يكون منهج علمي ولابد من الإجابة على الأسئلة من خلال لجان متخصصة.

وكان علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنباء سحب شركة  أسترازينيكا لقاحات كورونا من جميع أنحاء العالم، قائلًا: "معروف منذ عام 2021 أن تجلط الدم عرض جانبي من أعراض لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا.
وقال إن جميع الدراسات أكدت أن الإصابة بتجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تظهر بعد 19 يوما من تلقي اللقاح، موضحا: لم يصل إلينا من أي جهة علمية في العالم أن شركة أسترازينيكا سحبت لقاحها من جميع أنحاء العالم.

 مصر لم تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا منذ أكثر من عام

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: “لم ترد إلينا من أي جهة صحية في العالم أو من هيئة الدواء المصرية توصية بشأن عدم استخدام لقاح أسترازينيكا، مضيفا: مصر لم تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا منذ أكثر من عام وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة، ولقاحات أسترازينيكا مازالت موجودة حتى الآن في منافذ وزارة الصحة وتمنح مجانا”.

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