بعد نجاحها العام الماضي.. تفاصيل مشروع "صك الأضحية" من مبادرة حياة كريمة

نجحت مؤسسة حياة كريمة العام الماضي خلال موسم العيد الأضحى من توزيع اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة، من خلال مشروع "صك الأضحية" التي أطلقته حياة كريمة، لذلك أطلقت مؤسسة حياة كريمة المشروع هذا العام.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم وأبرز المعلومات حول مشروع صك الأضحية" من مؤسسة حياة كريمة:



أولًا: ما المقصود بصك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة ؟

المقصود بصك الأضحية توفير سهم في أضحية يتم شراؤها وذبحها وتقسيم لحومها على عدد سبعة أسهم، يتم توزيع لحوم الصك بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين إلى الفئات المستحقة.

ثانيًا: سعر صك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة

سعر الصك من مؤسسة حياة كريمة يبلغ 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على تسعة أشهر طبقاً للشروط المعلنة.



ثالثًا: مميزات من مؤسسة حياة كريمة



توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع مؤسسة حياة كريمة

إشراف بيطري وفني كامل علي كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية

الذبح يتم في المجازر الرسمية بمراعاة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية خلال مراحل عملية الذبح

التجهيز والتعبئة والتجميد يكون تحت إشراف لجنة متخصصة لضمان تحقيق الشروط الصحية

الذبح يتم طبقاً للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية والالتزام بالذبح خلال أيام التشريق

ويمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة حياة كريمة 30 كيلوجرام من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرام من اللحوم متضمن كيلو من الكبدة بدءاً من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجرام على الأسر المستحقة طبقاً لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر والتي ،تتضمن الفئات المستحقة من كافة محافظات الجمهورية.