استقرار بطقس الإسكندرية ونشاط بحركة الميناء

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأثنين استقرارا نسبيا في درجات الحرارة، حيث سادت أجواء ربيعية معتدلة على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية اليوم، عند معدلاتها حيث بلغت العظمى منها ٢٣ درجة مئوية والصغرى ٨ ١درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 32 كم/الساعة، حيث يسود اليوم الاثنين بمحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، أجواء معتدلة على مدار اليوم، مع نشاط ملحوظ للرياح، فيما عادت فرص سقوط الأمطار التي تكون خفيفة على فترات متقطعة

على فترات متقطعة

كانت قد شهدت حالة البحر في شواطئ الإسكندرية وعددها 65 شاطئا بالقطاعين الشرقي والغربي استقرارا، اليوم ، ما يسمح معه بممارسة كل الأنشطة البحرية بشكل آمن



رفعت شواطئ القطاع الشرقي بالمدينة، اليوم الرايات الخضراء والتي تعني أن السباحة آمنة تماما، مع استقرار حالة البحر والأمواج، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الصفراء والتي تعني أن الساحلية آمنة ولكن مع الحذر



من جانب اخر انتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 35 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 2068 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1178 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 890 حاوية بما يشكل 43% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

قد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث