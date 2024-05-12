تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها

يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة بسبب مرض خطير، وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص منها إلا بعد علاج المرض المسبب لها، وقد يكون مشكلات في الأسنان والجهاز الهضمي.

أسباب رائحة الفم الكريهة

ووفقا للخبراء، تشمل أسباب رائحة الفم الكريهة تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب الأسنان (مضاعفات بعد قلع الأسنان). قد تشمل الأسباب الأخرى التهاب اللسان، والبكتيريا، وتناول بعض الأدوية، والتدخين وسوء نظافة الفم. وإذا لم يكتشف أي شيء من هذا القبيل، يوصي الخبراء بالتحقق من صحة الغدد اللعابية.

ومن الأسباب الأخرى لرائحة الفم الكريهة، أمراض الجهاز الهضمي وتناول بعض الأطعمة مثل الثوم.

ويشير الخبراء، إلى أنه للتخلص من هذه المشكلة يجب الخضوع للعلاج، ولكن يمكن أن تساعد وسائل مختلفة على التخلص من الرائحة الكريهة بسرعة، باستخدام رذاذ منعش، واستخدام غسول الفم، وحلوى منعشة والعلكة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء باستخدام النعناع الطازج وكذلك الخضراوات الورقية، مثل البقدونس وإكليل الجبل والكرفس وغيرها. لأن مضغ أوراق عطرية بعد تناول الطعام يزيل الرائحة الكريهة. كما يفيد تناول الثمار والفواكه والخضار- التفاح، الخيار، الفلفل الحلو والحمضيات وغيرها في التخلص من الرائحة.

وهناك طريقة أخرى، وهي استخدام إكسير وبلسم مع مستخلص الأعشاب الطبية والطحالب والعفص وفيتامينات، حيث تضاف في حالة أمراض الفم المزمنة 15-25 قطرة منها إلى كوب ماء مغلي دافئ لشطف الفم، وفي الحالات الحادة تضاف 30-50 قطرة إلى كوب الماء.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.

