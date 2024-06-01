نيللي كريم وهشام عاشور.. آخر صورة جمعتهما سويًا قبل الانفصال

خلال الساعات الماضية تفاجأت الجماهير، بإعلان الفنانة نيللي كريم طلاقها من الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر 3 أعوام دون الكشف عن أسباب الانفصال، والأمر الذي جعل المتابعين في حالة صدمة ودهشة وسط تخمينات كثيرة دفعت الثنائي للطلاق.

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم تكشف عن انفصالها قبل الإعلان بطريقة غير مباشرة

قبل ساعات قليلة من إعلان الطلاق، نشرت نيللي كريم مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكان الفيديو عبارة عن مقولة تقول: "يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

نيللي كريم وهشام عاشور

أكدت الفنانة نيللي كريم خبر طلاقها من هشام عاشور وفقًا لتصريحات صحفية حيث قالت: "كل شيء قسمة ونصيب.. وخلاص النصيب انتهى بيننا"، بينما قام عاشور بغلق هاتفه والابتعاد عن الأضواء لفترة، وفقًا لمصادر مقربة من الثنائي، أكدوا أن الفترة الأخيرة شهد النجمان خلافات كبيرة بينهما.

نيللي كريم وهشام عاشور

أخر صور جمعت نيللي كريم وهشام عاشور

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حساب الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور، تبين أنهما لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

وكانت آخر صورة نشرها الثنائي معًا عبر حسابهما الرسمي على إنسجرام، في مدينة دبي وكانا يقضيان الإجازة معًا.

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

بداية قصة حب نيللي كريم وهشام عاشور

تزوج هشام عاشور ونيللي كريم في أغسطس 2021، وقال لاعب الاسكواش السابق، إنه فكر في الارتباط بالفنانة نيللي كريم منذ أن رآها لأول مرة على الشاطئ في الجونة، حيث كانت ترسم، لافتا إلى أنها رفضت طلبه في البداية في حين قالت نيللي كريم إنها كانت ترتدي ما يشبه البيجاما في أول لقاء بينهما ولم تكترث له.

وأضاف هشام عاشور خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "CBC" أنه فجأة وجد نفسه ونيللي يفكران في الزواج، وقال: "بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج.. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الزواج بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الزواج حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات".