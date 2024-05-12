علشان تعرف تصدر.. أهم المعاملات الزراعية في حصاد محصول البصل

يعد البصل من المحاصيل الاقتصادية والتصديرية الهامة والتى تدر دخلا كبيراً للمزارع سواء زرع منفردا أومحمل على معظم المحاصيل الحقلية وعلى أشجار الفاكهة ويؤدى تصدير البصل إلى زيادة الدخل القومي.

ويصدر البصل كأبصال كاملة النضج أو مجففة أوتصدر النباتات خضراء ويستخدم البصل فى تغذية ألانسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعاملات الزراعية لحصاد محصول البصل في السطور التالية.



المعاملات الزراعية لمحصول البصل قبل الحصاد:

التوقف عن الري: قبل 10-15 يوم من الحصاد، يتم إيقاف الري لتشجيع جفاف أوراق البصل وعنقها، مما يسهل من عملية الحصاد ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

مكافحة الحشائش: تتم مكافحة أي أعشاب ضارة متبقية لمنعها من التنافس مع نباتات البصل على الماء والمغذيات.



المعاملات الزراعية لمحصول البصل أثناء الحصاد:

تحديد وقت الحصاد: يتم حصاد البصل عندما تنضج الأوراق وتصبح صفراء وجافة، وتتساقط على الأرض.

تحديد طريقة الحصاد ومنها الآتي:

الحصاد اليدوي: يتم استخدام منجل أو سكين حاد لقطع أوراق البصل عند مستوى سطح التربة، ثم يتم حفر البصل بلطف من التربة.

الحصاد الآلي: يتم استخدام آلات حصاد ميكانيكية لاقتلاع البصل من التربة.



التعامل مع البصل بعد الحصاد:

التجفيف: يتم تجفيف البصل في مكان جيد التهوية ومظلل لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تجف أوراقه ورقابته تمامًا.

التخزين: يتم تخزين البصل في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



يجب الحرص على عدم إتلاف البصل أثناء الحصاد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التلف.

يجب فرز البصل بعد الحصاد وإزالة أي بصل تالف أو مصاب.

وتركز وزارة الزراعة على برامج التربية لإنتاج أصناف وهجن مبكرة النضج وبذلك يقل إستهلاكها المائى بالإضافة إلى أن النضج المبكر يؤدى إلى إستعادة الأسواق الأوربية المفقودة وتتميز الأصناف والهجن للبصل المصري بالإتفاق مع مواصفات ومتطلبات المستوردين كما تقاوم ألامراض الفطرية خاصة مرض عفن الرقبة والعفن الأسود والتى تعوق التصدير ما يتم التركيز فى الخطة الخمسية على إنتاج أصناف وهجن تصلح لآنتاج البصل من البصيلات حيث تتميز هذه الطريقة بالنضج المبكر فى نهاية ديسمبر وأوائل شهر يناير.