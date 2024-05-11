السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نجوى كرم تنتعش فنياً بسلسلة من الحفلات الغنائية أبرزها في السويد

نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد النجمة نجوى كرم لإحياء حفلا غنائيا ساهر لها في عاصمة دولة السويد "ستوكهولم"، يوم 23 يونيو المقبل، ضمن كوكبة من حفلات عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري.

 

حفلات  نجوى كرم 

من ناحية أخري، تستعد أيضاً نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.

 نجوى كرم

وكانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي، استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من أنجح حفلات الوطن العربي جماهيرياً التي عقدت في رأس السنة.

 

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع "يوتيوب"، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

 

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

 

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

 

وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

 

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في "يوتيوب".

 

تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

 نجوى كرم
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الجريدة الورقية