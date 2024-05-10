عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة ضخمة للشيبي و السبب اتحاد الكرة

فجر الاعلامي " عبد الناصر زيدان" عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص قضية السب و القذف اللتي تخص " الشيبي و الشحات".

حيث أكد زيدان ان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد اتخدت قرارًا قويًا يقضي بعقوبة اللاعب المغربي" محمد الشيبي" المحترف بصفوف فريق بيراميدز.

اضاف عبد الناصر انه من المنتظر ان تعلن لجنة الانضباط عقوبة مغلظة على الشيبس، وذلك بعدما ضرب اللاعب عرض الحائط و تقدم بشكوى رسمية في القضاء المصري.



و اختتم زيدان تصريحاته، ان هذه العقوبة قد تكون سببًا في رحيل اللاعب المغربي عن الدوري المصري، و العودة مجددًا لبلده

