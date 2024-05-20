رئيسي ثالث رئيس إيران يصارع الموت جوا

تعرض العديد من رؤساء وقادة الدول إلى حوادث جوية أدت في بعض الأحيان إلى مصرعهم، وآخرها كان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر هبوط صعب في شمال غرب البلاد، والذي كان يرافقه وزير خارجيته حسين عبداللهيان.



ووقع الحادث في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، بعد ظهر الأحد، أثناء تحليق المروحية عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، وتعثرت جهود البحث الجوي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء العثور على مروحية رئيسي بعد عمليات بحث شاقة استغرقت نحو ١٩ ساعة، وذلك بسبب المناطق الجبلية الوعرة والطقس السيئ شمال شرق البلاد، منذ الإعلان عن فقدان الطائرة، وبدأت فرق الإنقاذ من الهلال الأحمر الإيرانى الذى سخر كل إمكاناته، كما شاركت قوات من الجيش الإيرانى والحرس الثورى، وتوجه قادة الحرس ومسئولين إلى مكان الحادث إلى أن خرج الإعلام الرسمي عن وفاة رئيسي ومرافقوه بالمروحية.

ويُعتبر رئيسي ثالث رئيس في البلاد يتعرّض لحادثة تحطّم طائرة، لكنّه كان الأقل حظًا إذ إنّ الرئيسين الآخرين نجوا منها، حيث أنه في أغسطس 1980، تعرّضت مروحية الرئيس الأول للبلاد بعد الثورة الإسلامية أبو الحسن بني صدر إلى عطل مفاجئ، لكنّه نجا وعدد من مرافقيه من الحادثة.

وتكرّرت الحادثة في يونيو 2013، حين تعرضت مروحية الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحادث جوي في جبال البرز وسط البلاد، إذ اصطدمت بأسلاك كهربائية متينة. وسيطر الطيّار على المروحية لينجو الركاب جميعهم بمن فيهم نجاد.

وفيما يلي وفيما يلي أبرز الرؤساء وقادة الدول والسياسيين الذين تعرضوا لحوادث جوية:

وفي ١٩٩٢ تعرضت طائرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لحادث "هبوط اضطراري" في الصحراء الليبية وهو حادث سقطت فيه الطائرة، التابعة لشركة طيران "أير بيساو"، التي كان يستقلها عرفات أثناء هبوطها اضطراريا في الصحراء الليبية،ونجا عرفات ولقي ثلاثة من مرافقيه حتفهم.

وفي حادثة أخرى قتل الرئيس الباكستاني ضياء الحق إثر انفجار طائرته في حادث قيل إنه مدبر في 17 أغسطس 1988 قرب بهاولبور في رحلة كان يصحبه فيها نخبة من كبار العسكريين الباكستانيين.



كما لقي الرئيس الإكوادوري رولدوس أغيليرا مصرعه في حادث تحطم طائرة في مايو 1981 في ظروف لم يتم توضيحها بالكامل.

وفي شهر إبريل ٢٠١٠ تحطمت الطائرة الرئاسية البولندية والتي كانت تقل رئيس البلاد ليخ كاتشينسكي، وزوجته ماريا كاتشينسكا، بالإضافة إلى سياسيين بولنديين آخرين رفيعي المستوى، بالقرب من مقاطعة سمولينسك الروسية .

وفي حادثة أخرى قتل الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي في حادث تحطم طائرة في فبراير 2004، حيث تحطمت الطائرة الرئاسية على بعد 10 كيلومترات من مدينة موستار البوسنية.



ولم تتوقف حوادث طائرات الرؤساء عند هذا، إذ تحطمت طائرة من طراز"تو-134" كانت تقل الرئيس الموزمبيقي سامورا ماشيل عائدا إلى مابوتو من مؤتمر دولي في 19 أكتوبر 1986، في سماء حدود جنوب إفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي. وتوفي العديد من وزراء الحكومة الموزمبيقية مع الرئيس.



كما قتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف عام ١٩٦٦ إثر سقوط مروحيته في ظروف غامضة حيث كان يستقلها هو وبعض وزرائه ومرافقيه بين القرنة والبصرة .