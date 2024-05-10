الصحف الأسبانية تكشف كواليس ريمونتادا ريال مدريد امام بايرن ميونخ

بعد العودة التاريخية لفريق ريال مدريد في نتيجة مباراته امام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوربا ونجاحه في اقتناص بطاقة التأهل الى المباراة النهائية للبطولة الاكبر في القارة الأوربية يوم الاول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن امام فريق بروسيا دورتموند الالماني كشفت وسائل الاعلام كواليس الدقائق الحاسمة قبل نجاح الفريق الملكي في قلب تأخره بهدف مقابل لاشىء الى فوز هام بهدفين لهدف .

وكشفت صحيفة أس الاسبانية ان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لم يكن راضيا عن اداء لاعبيه طوال المباراة وازداد سخطه من نجوم الريال بعدما نجح الكندي الفونسو ديفيز في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ وهو الذي وضع ريال مدريد في موقف صعب للغاية .

الصحيفة الاسبانية اكدت ان كارلو أنشيلوتي كان موقنا بضرورة اجراء تغيير لمحاولة انقاذ الموقف لكنه لم يكن متأكدا من الاعب الذي يمكنه احداث الفارق في المباراة من دكة بدلاء الميرنجي لتؤكد صحيفة اس ان كارلو أنشيلوتي نظر الى مساعده وأبنه ديفيد ويقول له طالبا النصيحة : ديفيد لابد من اجراء تغيير الان ما رأيك ؟ ليرد الابن على الفور ويطلب من المهاجم الاسباني خوسيليو انهاء الاحماء و الاستعداد للنزول في المباراة و تبقى بقية التفاصيل في ذاكرة التاريخ بعد نجاح خوسيليو في تسجيل هدفين في ثلاث دقائق منحا الريال التقدم .

وذكرت صحيفة أس الاسبانية ان هذه ليست المرة الاولى التي يكون لديفيد أنشيلوتي دورا مهما داخل الجهاز الفني بقيادة والده في ريال مدريد حيث كان له دورا كبيرا في مباريات سابقة امام مانشيستر سيتي قبل عامين وايضا امام تشيلسي و بايرن ميونخ من قبل مؤكدة ان ديفيد ينتظره مستقبل كبير داخل ريال مدريد