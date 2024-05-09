الإحصاء تكشف أسباب تراجع معدل التضخم في أبريل الماضي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في كافة المحافظات والذي بلغ 223.6 نقطة لشهر إبريل المنصرم، معتبرًا هذه النتيجة دليل على التضخم السنوي الذي وصل قدره 31.8 % مقال 33.1% لشهر مارس الماضي.

ورجح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7-%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة1.8- %، بينما مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5-% مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7-%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.3% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية 0.9% ، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 8.6%،

وأضاف الإعلان أن مجموعة الاقمشة بلغت 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة6.7%، والأحذية بنسبة 2.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة0.8%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6% ، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.3% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%،، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4% مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.

ووفق ماورد في اعلان الإحصاء بخصوص تسجيل معدل التضخم الشهري بالمحافظات المصرية والذي وصل نحو 0.9% مقابل 1.0% في مارس الماضي، وما ترتب عليه من تغيرات في الأطعمة والمشروبات والألبان ومنتجات الأسماك والسلع الاستهلاكية والأجهزة والغذائية والأثاث وأقسام الرعاية الصحية والنقل والمواصلات والإتصالات ووسائل الترفيه المجتمعية.