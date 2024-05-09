فريق روما يضع آماله في "باولو ديبالا" و "روميلو لوكاكو"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة هامة في منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، تجمع الفريق الألماني باير ليفركوزن ونظيره الإيطالي روما، مساء اليوم الخميس.

يلتقي الفريقان على ملعب "باي أرنيا" في مباراة يتوق لها عشاق الكرة على الرغم من ترجيح فوز الفريق الألماني الذي فاز على نظيرة في العاصمة الإيطالية في مباراة الذهاب بنتيجة 2 -1.

تاريخ الفريقين في البطولة

لعب روما ضد ليفركوزن في سجل تاريخ المنافسات التي جمعتهما في 7 مباريات قبل لقاء اليوم واستطاع أصحاب الأرض في الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاء 1واحد فقط ويعتبر تشيتشاريتو المتصدر على قائمة هدافي مباريات الفريقين ووصل عدد الأهداف التي حققها ثلاثة أهداف لصالح الفريق الألماني.

وتمكن الفريق الإيطالي على الفرق الألمانية بالفوز في 17 مباراة ضد، مقابل 18 هزيمة، و3 تعادلات.

"باولو ديبالا" و "روميلو لوكاكو" في روما

ويضع روما آماله في الفوز على "باولو ديبالا" الذى حقق أرقامًا وأدى مواسم كروية قوية خلال الفترة الحالية، ويتقاسم ها الأمل مع البلجيكي "روميلو لوكاكو" الذي يسعى للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وهناك أسباب ترجح فوز الفريق الألماني الذي لم يخسر هذا الموسم أي مباراة خلال 49 لقاء بمختلف المسابقات، بينما كانت آخر هزيمة لفريق "تشابي ألونسو" بمباراة الذهاب في الأولمبيكو في منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي خلال مواجهات العام الماضي أمام روما.