أنشيلوتي يدخل التاريخ بعد قيادة ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

دخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه على بايرن ميونيخ وصعوكة للمباراة النهائية.



وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزا كبيرا مساء أمس الأربعاء علي فريق بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الأسبوع الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بهدفين لكل فريق.

وبتأهل الأمس كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أكثر مدرب في التاريخ ليصعد لنهائي دوري الأبطال، بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ست مرات.

فاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

سيلتقي ريال مدريد مع بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا.