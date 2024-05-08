الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Escape في دور العرض المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ينطلق فيلم الإثارة والتشويق Escape في دور العرض المصرية يوم 8 مايو، بواسطة شركة Fourstar Films، والذي تدور قصته عن صراع عشرة نساء للبقاء على قيد الحياة في الصحراء الضارية.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من عشر نساء يجدن أنفسهن محتجزات من قبل تجار بشر، وتقود ممرضة وراقصة، المجموعة في محاولة جريئة للفرار والقتال من أجل النجاة في الصحراء القاسية، حيث  يتسابقن مع الزمن لتجنب مطارديهن، في معركة من أجل الحرية والبقاء على قيد الحياة.

فيلم Escape من إخراج وكتابة هوارد ج. فورد، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم سارة ألكسندرا ماركس، و كسينيا إسلاموفا، وصوفي رانكين، وشون كرونين، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الفيلم بتصوير سينمائي مذهل من قبل ترافيليان سكيبالدي، الذي يلتقط بجمال الطبيعة الخلابة وينقل الأجواء المقلقة لمكان احتجاز النساء بشكل مدهش.
ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 8 مايو 2024 من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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