محمد عبده| تطورات إصابته بالسرطان وبروتوكول العلاج

ما زالت حالة فنان العرب محمد عبده الصحية تحيطها علامات الاستفهام، بعد إعلانه المفاجئ عن إصابته بالسرطان وتلقي جرعة الكيماوي خارج المملكة.

محمد عبده يعلن عن مكان السرطان في جسده

ومع حالة القلق التي أثارها محمد عبده في قلوب محبيه، طمأن جمهوره في رسالة خاصة عبر صفحات التواصل الإجتماعي، بخطة العلاج كاملة، وقال “أنا بصحة جيدة بفضل الله وأتحسن، أصبت بسرطان البروستاتا، وأتلقى علاج إشعاعي لأن أثاره الجانبية أخف ضررًا من طرق العلاج الأخرى”

الأعراض الجانبية لسرطان محمد عبده

وتابع “أحصل على جرعة العلاج من خلال إبرة كل 3 أشهر، والخميس المقبل سأحصل على الجرعة الثانية منه، والفحوص المبدئية بعد الجرعة تشير إلى تحسن حالته الصحية وتراجع معدلات السرطان في جسده”.

وختم قائلًا: "أبشركم أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى لنصبر، الحمد لله الصبر جميل وطيب، وأكيد دعاؤكم كان عاملاً من عوامل النجاح والشفاء بإذن الله".

كان قد أعلن محمد عبده قبل أيام من خلال رسالة صوتية، بالتزامن مع رحيل الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن، بإصابته بالسرطان وتلقيه جلسات الكيماوي في باريس.

جاءت الرسالة الصوتية من محمد عبده للراحل بدر بن عبد المحسن بكلمات الاشتياق إليه والاطمئنان على صحته بدأها بـ “ياحبيبي يابدر يارفيق العمر”، وفي الثواني الأخيرة من الرسالة أبلغه محمد عبده بتلقي العلاج الكيماوي وقال له "أن الله يحبنا من محبة الله"، وأخذ يلتقط أنفاسه ليمنع صوت دموعه، وختم الرسالة بـ “الله يرعاك ويرعاني”.

كانت هذه الرسالة الأخيرة التي أرسلها محمد عبده إلى الراحل بدر بن عبد المحسن قبل وفاته بأيام، حيث تربطهما علاقة صداقة فنية منذ ستينيات القرن الماضي وحققا سويًا نجاحات غنائية خالدة، خاصةً على مستوى القصائد الوطنية أشهرها “فوق هام السحب”.

على ما يبدو أن النصف الآخر من عام 2024، سيستمر دون أغانٍ وحفلات جديدة لفنان العرب محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الشهر الماضي.

تم تأجيل جميع الأنشطة الغنائية لفنان العرب محمد عبده خلال الفترة القادمة، نظرًا لوضعه الصحي، وتم تأجيل جميع الحفلا ت المبشارة التي كان من المفترض إقامتها في البحرين والإمارات.

في ظل اختفاء فنان العرب محمد عبده خلال الفترة الماضية، أعلنت أحد شركات انتاج الموسيقى الكبرى في بيان هام عن مصير الحفلات والإصدارات الغنائية له، خاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وجاء بيان الشركة كالآتي: إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده

تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً، وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب.



وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ اغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر.

والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره.