مشاهدات أغنية سميرة سعيد "كداب" خلال 4 أيام

سجلت الديفا سميرة سعيد، بكليب أغنيتها الجديدة “كداب”، أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

تفاصيل أغنية كداب للديفا سميرة سعيد

أغنية كداب من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي، والكليب من إخراج نضال هاني، وتقول كلماتها "عليا انا حبيبي مش عليا انا ده لو تحلفلي مية سنة مش حتجاب سكة في كلمتين عليا انا امورك مش مبينة غير ان عقلك مش هنا وعامل عملة من يومين راسم كلامك ومبين الاهتمام واما اطلب حاجة تتجاب اوام اوام مهتم بيا ومعيشني في غرام فيه حاجة فيا انا مش مرتاحة للكلام كـــــداب طبعا كـــداب بس يا كـــداب مالك؟ ما تقولي ايه سر انشغالك محلو زيادة وشايف حالك وان جيت سألتك ايه في بالك؟ بتقول خارج عندي اكتئاب كـــــداب طبعا كـــداب بس يا كـــداب عمال تتكلم وتلك وده اللي مخليني اشك غريب وحالك عجيب ما بقاش فيك اي عيب فايق ورايق وشيك وده اللي مشككني فيك فيك حاجة باين عليك ليه كل دقيقة بتحلو؟ عليا انا حبيبي مش عليا انا تعيشلي في دور المسكنة عينيك فيهم كدب السنين عليا انا طول ما انت معيشني في هنا انا حافضل مش متطمنة ولا عقلي وقلبي مرتاحين راسم كلامك ومبين الاهتمام واما اطلب حاجة تتجاب اوام اوام مهتم بيا ومعيشني في غرام فيه حاجة فيا انا مش مرتاحة للكلام

فن التغافل

كانت سميرة قد طرحت مؤخرًا أغنية “فن التغافل”، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، حملت أغنية فن التغافل موضوع جديد بعيدًا عن جوانب الحب والعتاب والفراق، وحملت معاني عن أسلوب التعامل مع المشكلات اليومية بين الطرفين بمختلف العلاقات، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:ماهر الملاخ، ويقول مطلعها "فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز أما النكد ياساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض على الكلمة

أحنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر