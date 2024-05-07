إليسا| القائمة الكاملة لفريق عمل ألبوم "أنا سكتين"

طرحت الفنانة إليسا، منذ ساعات، أحدث ألبوماتها الغنائية “أنا سكّتين”، عبر مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

فريق عمل ألبوم إليسا “أنا سكتين”

ضم ألبوم أنا سكتين 12 أغنية مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

“ نظرات”: كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع، جلال حمداوي.

“ حظي ضحكلي”: كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"حلالي": كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

“خوليو وفيروز”: كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

“العقد” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

“شو كان بيمنعك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ.

“النظرة الأولى” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي

“بتمايل على الـ beat” من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل.

“فرحانة معاك” من كلمات نادر عبد الله، ألحان: ghokhan، توزيع أحمد إبراهيم.

“أنا سكّتين”، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

“كلو وهم”، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

ظهرت إليسا في الصور الدعائية للألبوم بجلسة تصوير شتوية وسط الجليد، مع فاستين باللون الأسود والزهري .

يضم الألبوم 12 أغنية تم طرحهم بالكامل وبالابتعاد عن الطرح التدريجي للألبوم، عبر مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة، وهم “بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز”.

كانت أحدث إصدارات إليسا الغنائية من خلال أغنية “أنا مش صوتك ”للمسلسل الرمضاني “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

تفاصيل أغنية كلو وهم

بجانب أغنية “كلو وهم” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

كلمات أغنية إليسا كلو وهم

وتقول كلمات الأغنية فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل

تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت اللي بيحبك هين ينسى قساك بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك بيرجع يطلب رضاك بغيابك كلو وهم

وما في شيء بيعنيلي بلاك وعذابي ما بيهم مازالني أنا وياك مازالني أنا وياكبتضل روحي إلك

وأحلى ليالي بهالعمر عشتا معك ببيع العمر تارجعك تبقى إلي ولو انو ثواني المحك او اسمعك".