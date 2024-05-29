الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القباج توجه بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي يوميًا استثنائيًا لصرف معاشات يونيو

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تبلغ عددها 102 فرعا بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، وذلك انطلاقًا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد على عدم انصراف العاملين وحتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة فى التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات.


 

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