للمرة الأولى.. ناصيف زيتون في حفل غنائي بالعراق

يلتقي الفنان ناصيف زيتون بجمهوره العراقي للمرة الأولى ، وذلك خلال سلسلة الحفلات الصيفية المقامة هناك وتضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل ناصيف زيتون في بغداد

ومن المقرر أن يقام حفل ناصيف زيتون في بغداد في 21 من يونيو القادم، على مسرح نخيل بغداد، على أن يتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث الأعمال الغنائية لـ ناصيف زيتون ديو “ما في ليل”، مع الفنانة رحمة رياض، والذي سجل أكثر من 16 مليون مشاهدة، خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية ما في ليل لـ ناصيف زيتون ورحمة رياض

ديو ما في ليل من كلمات فادي مورجان، ألحان:حسن عيسى، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماته "يوم الغابو عيونك عني شو تمنيت الأرض تنشق و تبلعني و ياما بكيت عمري بعدك حرفياً تمشاية حال يا ريت ترجع ما تنفع بس يا ريت مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل وين الكان يجيني بيعز الهم وين الكان يواسيني ودموعي يضم حسافه وحيف هالدنيا شو غداره تفرق قلوب العشاق بدل ماتلم"" مافي ليل يجاري ليلي ما في ليل ما في ويل يوازي ويلي ما في ويل كلمة اه بحسها ببعدك مية حرف تقطع نفسي توقف قلبي تهد الحيل".

ناصيف زيتون أغنية حبيبي وبس

بجانب أغنية “حبيبي وبس”، التي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "سامع بحدا بحاجة إنو يضم حدا كرمال يتنفّس أو شايف حدا بعينو الدني من بعد إلي بيحبو بتخلص البيحب بأنانية وعندو الغيرة مئذية كل هيدي الإشيا فيي وهيدا الملخّص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص احساسي القوي ما عندو بالدني نقطة ضعف بعدك بتكويني كوي فكرة انك تتركني أو عيش ببعدك نسّيني ولا تذكّرني هالفكرة لبتدمرني بكل قوة قلب إغمرني